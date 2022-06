Vicente Fox sobre críticas al hijo de AMLO: "Ya está grandecito para que se defienda solo"

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado fin de semana, se difundió una fotografía en redes sociales que derivó en críticas y burlas sobre el físico de Jesús Ernesto, hijo menor del presidente Andrés Manuel López Obrador, situación que generó polémica entre políticos del País.

Funcionarios del partido Morena como Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum defendieron al menor, sin embargo, políticos de la oposición como el exmandatario Vicente Fox aprovecharon lo ocurrido para recriminar a AMLO.

A través de su cuenta de Twitter, Fox escribió un mensaje para López Obrador en relación a su hijo Jesús Ernesto, asegurando que el joven “ya está grandecito para que se defienda solo”.

Usuarios critican a Fox

Aunado a ello, le recordó a AMLO que el “jamás ha respetado a nadie”, por lo que ahora se “debe aguantar” ante la situación actual que ha afectado a Jesús Ernesto.

Usuarios en redes sociales reaccionaron a la postura de Fox, argumentando que era “un cobarde” por permitir ataques a menores de edad que poco tienen que ver con los problemas actuales del País.

Jamás has respetado a nadie, ahora te aguantas!!

Ademas, tu hijo ya esta grandecito para que se defienda solo.

“El problema es conmigo”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que los ataques en contra de Jesús Ernesto, su hijo menor de edad, son una cobardía de parte de sus rivales.

“Ayer mi pobre hijo, que lo amo, está excedido de peso, ya saben cómo es la edad de adolescencia, ah sale una foto y con saña lo atacan, eso es una cobardía, el problema es conmigo, no con él. Hasta en las verdaderas mafias se respeta a la familia", expuso el presidente golpeándose el pecho con la mano y con un tono molesto.

Los ciudadanos que asistieron a este sitio empezaron a gritar: "No estás solo, no estás solo, no estás solo", en señal de apoyo.

