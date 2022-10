Venta de Banamex: Banorte se retira, quedan tres posibles compradores, revela AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Banorte se retira de la compra de Banamex.

Con la salida de Banorte en el proceso de compra de Banamex quedan tres posibles compradores, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo dijo que ayer lo buscó Carlos Hank González, presidente del Grupo Financiero Banorte, "seguramente para eso".

Esta mañana Banorte informó que se retiraba del proceso de compra de Banamex.

Me buscó ayer Carlos Hank y seguro es para eso, me buscó ayer pero ya no pude comunicarme… lo voy a ver terminando la mañanera".