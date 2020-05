Vence al Covid-19 médico de 57 años en Zacatecas

ZACATECAS.- Tres pacientes que dieron positivo al Covid-19 fueron dados de alta del Hospital General de Zacatecas de la Zona 1 del IMSS, pero uno de ellos que es médico permaneció 37 días hospitalizado y 15 días intubado, quien salió en medio de aplausos y vítores del personal médico "al ganarle una batalla al gran enemigo invisible".

En entrevista con EL UNIVERSAL, Saandra Durán, delegada del IMSS en Zacatecas, dijo que el caso de ese paciente de 57 años de edad, originario del municipio de Villanueva, fue el más complicado y es una historia de éxito, porque por sus padecimientos de diabetes e hipertensión, también requería de diálisis, por ende se tuvo que contratar una máquina de hemodialisis exclusiva para no utilizar las de los demás pacientes y no ponerlos en riesgo de contagio.

Aclaró que el médico no pertenece a la plantilla laboral de esta institución, sino que ejerce su profesión de manera particular, cuyo paciente ingresó en estado crítico, con un cuadro infeccioso avanzado, aunado a los síntomas de cefalea, fiebre y tos y luego dar positivo a la prueba del coronavirus, cuyo estado de salud se fue complicando.

"Fue, de verdad, un trabajo muy arduo, porque estuvo intubado 15 días y nos preocupamos, ya que se estima que de cada 10 pacientes con Covid-19 que se intuban, dos logran sobrevivir con este tipo de padecimientos, así que se ganó una batalla en equipo y no se escatimó en recursos, porque se buscó en todo momento salvarle la vida", refiere la funcionaria.

Por ende, destacó que se debe reconocer la intervención de un equipo de especialistas, integrado por neumólogos, nefrólogos, médicos internistas, personal de enfermería, residentes, evolucionó favorablemente y con condiciones generales que favorecieron su egreso”, al describir que en estos pacientes el trabajo en equipo es crucial.

Explicó que poco más de una semana de que el médico reportó un estado de salud estable y tras todos los cuidados integrales que se le brindaron al paciente, finalmente egresó y fue enviado a su casa en una ambulancia.

Las autoridades del IMSS informaron que el paciente continuará con su aislamiento en casa, mientras epidemiólogos del Instituto harán el seguimiento correspondiente, hasta su alta definitiva.

En un video difundido por el IMSS, el paciente de nombre Salvador manifiesta su felicidad "por haber sobrevivido a una situación tan fuerte, tan lamentable que está ocurriendo en todo el mundo", mientras da las gracias al personal médico que le aplaudía a su salida del nosocomio y les agradecía haberle salvado la vida.

Mientras que la esposa del paciente recuperado se ve emocionada por llevarse a su marido a su casa y agradeció al Instituto, así como al personal de este hospital que colaboró con su recuperación: “Día a día no lo dejaron, estuvieron buscando la manera de sacarlo de ese estado crítico. No tengo palabras para decir muchas gracias porque me lo devuelven con vida”, manifestó la mujer a las autoridades.

Saandra Durán mencionó que "No sólo es un logro para el Instituto Mexicano del Seguro Social, sino también para Zacatecas y los pacientes con coronavirus que seguimos atendiendo".

También hizo un llamado a la población a quedarse en casa: “No queremos tener pacientes graves en el hospital, debido a que las complicaciones pueden ser peores. En cada paciente es variable la enfermedad, pero por favor cada uno hay que aportar y quedarse en casa, es lo único que les pedimos, es la única forma de prevenir y evitar más hospitalizaciones”.