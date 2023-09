Vecinas de Sean "N", presunto feminicida de Montserrat Juárez, denuncian agresiones y violencia en su edificio

Ciudad de México.- Sean Alejandro "N", presunto feminicida de Montserrat Juárez, enfrenta múltiples denuncias adicionales que lo acusan de agresiones y comportamiento violento en el edificio donde residía. Dos de ellas están relacionadas con denuncias de violencia familiar presentadas por dos de sus ex parejas, mientras que la tercera se refiere a acusaciones de lesiones cometidas contra un vecino.

Sus vecinas, quienes prefirieron mantener el anonimato por motivos de seguridad, compartieron sus experiencias con el acusado y su padre.

Yo me coloqué enfrente de la puerta y me soltó un golpe. No pasó a más porque yo empecé a gritar y pedí auxilio y gracias a eso me auxiliaron los vecinos”, relató una de las vecinas.

La segunda afectada detalló: "Nos acorraló el papá. Sale corriendo del departamento y nos empieza a agredir, nos empieza a decir que no nos quiere volver a ver ahí. Presenté la denuncia y no me volvieron a decir nada. Solo me comentaron pues que si se volvía a pasar, si me volvía a decir algo, solo llamara a la patrulla".

De acuerdo con lo reportado por la conductora Azucena Uresti, una de las víctimas presentó por primera vez una denuncia contra Sean Alejandro "N" en el año 2020. Sin embargo, no fue hasta ayer que la Fiscalía de la Ciudad de México se puso en contacto con ella, dando inicio a una investigación más profunda.

Asimismo, según los informes proporcionados por familiares del detenido, Sean Alejandro "N" solía conocer a sus parejas a través de la plataforma de redes sociales Facebook, luego las invitaba a salir y finalmente las persuadía para que vivieran con él.

Imputados en caso de Feminicidio

De acuerdo a la información proporcionada por Sin Embargo, un Juez de control dictaminó prisión preventiva fundamentada para Sean Alejandro "N" y su padre, César Bernardo “N”, quienes son señalados como posibles involucrados en el caso del feminicidio de Montserrat Juárez Gómez. Es importante señalar que esta medida fue aplicada debido a su supuesta implicación en delitos relacionados con la salud y no directamente por el crimen de la joven.

Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentará cargos contra Sean Alejandro “N” por el delito de feminicidio agravado, lo que podría conllevar una condena de hasta 70 años de prisión. En cuanto a César "N", se le acusará de su participación en el delito de feminicidio y/o encubrimiento del mismo.

