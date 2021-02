Vacunan contra la Covid-19 a mujer de 103 años en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.-"Grandes momentos de esperanza", fue como calificó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la vacunación contra el Covid-19 de una adulta mayor, de 103 años, en Magdalena Contreras.

En silla de ruedas, Dolores Ramírez González recibió el antígeno ayer en la Unidad de Medicina Familiar número 22, como parte de la vacunación a adultos mayores en la Ciudad de México.

Durante esta semana se tiene previsto suministrar 79 mil 550 dosis de la vacuna AstraZeneca que comprende la totalidad de la población de adultos mayores de estás demarcaciones.

Posteriormente, recibirán una cita para la aplicación de la segunda dosis, la cual se llevará a cabo entre ocho o 12 semanas después.

En Magdalena Contreras, se han vacunado a 37, 358 mil personas desde el lunes y hasta ayer. Mientras que en Milpa Alta van 13, 191 y en Cuajimalpa, 26,059.

La jefa de Gobierno informó que para las 20:00 horas de ayer se habían vacunado a 76,608 personas de 60 años y más en las tres alcaldías en total.

¿En dónde se vacunará a adultos mayores hoy?

Hoy se mantendrá el programa en 10 unidades de vacunación sólo para residentes adultos mayores de las mismas alcaldías.

En un horario de 09:00 a 20:00 horas se abrirán las siguientes Unidades de Vacunación:

Cuajimalpa

1.Escuela Secundaria José Antonio Carrillo Flores No. 289. Camino al Tecnológico s/n, Pueblo San Pablo Chimalpa, colonia Chimalpa.

2.Escuela Maestros de México. Mina No. 12, colonia San Mateo Tlaltenango.

3.IEMS Plantel Josefa Ortiz de Domínguez. Carretera México-Toluca Km 19.8, colonia El Molinito.

La Magdalena Contreras

4.Escuela Lídice. Avenida Morelos No. 36, colonia San Jerónimo Lídice.

5.Escuela Juventino Rosas. Avenida Álvaro Obregón No. 74, colonia la Guadalupe.

6.Escuela Primaria Héroes de Padierna. Avenida Oaxaca No. 18, colonia Héroes de Padierna.

7.Escuela Primaria Profr. Simitrio Ramírez Hernández. Avenida Ojo de Agua 38, colonia San Bernabé Ocotepec.

8.UMF 22 Independencia. Calle Río Chico esquina San Ramón No. s/n, colonia San Jerónimo Lídice.

Milpa Alta

9.Escuela Primaria Benito Juárez. 5 de Mayo esquina Avenida Juárez, colonia San Bartolomé Xicomulco.

10.Escuela Secundaria No. 37 Emiliano Zapata. Avenida México Sur s/n Barrio La Luz, colonia Villa Milpa Alta.

En los 60 puntos de vacunación que se tenían previamente, habrá personal del Gobierno de la ciudad y del Gobierno de México para orientar a la población sobre la localización de los puntos disponibles.