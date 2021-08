Va FGR contra Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray: Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, revela Reforma.

(Peña y Videgaray) forman parte de una asociación de hecho, cuyos efectos son visibles en la República Mexicana, entre abril de 2013 a agosto del 2014, con el propósito de realizar diversas conductas delictivas", dice la imputación de la FGR.

Esta investigación se desprende de las indagatorias contra el ex senador panista Jorge Luis Lavalle Maury quien es señalado por asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero.

La FGR tiene lista una acusación por los delitos de asociación delictuosa y cohecho, por los sobornos que entregó el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, para aprobar la reforma energética, a Lavalle.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es una mentira y es falso que tenga que ver con las acusaciones que hizo este fin de semana el excandidato presidencial Ricardo Anaya, quien señaló que el Ejecutivo federal lo quiere meter a la cárcel por las acusaciones en el caso Odebrecht. y afirmó que que el panista "piensa que echándome la culpa la iba a librar".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal reiteró que Ricardo Anaya no debe de irse del país, sino enfrentar su situación, pues "el que nada debe nada teme".

"Él me acusa y eso es una mentira, eso es falso (…) No, yo no estoy acostumbrado a decir mentiras, siempre digo lo que pienso y doy la cara, entonces se le hizo fácil decir "Me está persiguiendo Andrés Manuel", ahora sí como diría su compañero, camarada del bloque conservador "¿Y yo por qué?.

"No tengo nada que ver absolutamente, pero él pensando que así echándome la culpa, sintiéndose perseguido, la iba a librar. Muy mal, muy mal ese proceder. Entonces se me acusa en Twitter, yo respondo lo que yo creo que debe de hacer, no irse del país, sino enfrentar su situación. El que nada debe nada teme, y él debe de presentar pruebas y hablar con la verdad si tiene su conciencia tranquila", dijo.