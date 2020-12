Le hallan millones al ex panista Jorge Luis Lavalle Mauri, clave en caso Lozoya: Carlos Loret de Mola

CIUDAD DE MÉXICO.-Carlos Loret de Mola reveló que le han hallado millones en las cuentas al ex panista Jorge Luis Lavalle Mauri.

"Cuarenta millones de pesos depositados en efectivo en su cuenta de inversión. 19 millones en una transferencia de dinero a Estados Unidos. 30 millones en otra cuenta. Son solo algunos de los activos que encontró la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda tras hacer una revisión de la riqueza", comentó el periodista en su columna para El Universal.

El ex reportero de Televisa indicó que Mauri era uno de los senadores más importantes del PAN cuando el mandatario Enrique Peña Nieto impulsó el Pacto por México y, dentro de éste, la reforma energética.

Por otro lado, Loret señaló que el brazo derecho y operador de Lavalle, era Rafael Caraveo, que es uno de los que aparece en el video del caso Emilio Lozoya en el que desde Pemex se envían al Congreso maletas con dinero en efectivo para corromper legisladores y amarrar sus votos a favor de la controvertida reforma aprobada casi al arranque del sexenio pasado.

"Cuando apareció el video, Lavalle, que fue expulsado del PAN hace dos años, desconoció las actividades de su leal escudero Caraveo y proclamó su inocencia", dijo.

"Lo que se sabe hasta ahora es que la denuncia contra el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Mauri fue interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción, que apenas turnó el asunto a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO)", agregó.

Ante esta revelación de Loret, el ex senador dijo que la información era totalmente falsa.

Comentó que jamás ha recibido depósitos en efectivo, y mucho menos por esas cantidades, y que todo esto pone en riesgo a él y a su familia.

Sobre la información filtrada a @CarlosLoret y difundida en su columna en el periódico @El_Universal_Mx hoy por la mañana, hago los siguientes comentarios. �� pic.twitter.com/QGeoQY9T4W — Jorge Luis Lavalle Maury (@JLavalleMaury) December 18, 2020

Hace un mes, Juan Zepeda y Xóchitl Gálvez solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) que se indague al ex senador panista Jorge Luis Lavalle sobre la acusación de sobornos en el caso Odebrecht.

Los senadores del PAN y Movimiento Ciudadano pidieron a la Fiscalía "que si hay imputaciones directas, tiene que citar a Lavalle".

"Si hay imputaciones directas, como lo hace este muchacho de apellido Caraveo, por elemental proceso legal tiene que citar a quien se le imputa que le mandó a recibir el dinero --y luego se lo entregó-- para que a partir de estas etapas del proceso que dé su versión", planteó Zepeda, presidente de la Comisión Anticorrupción, a Reforma.

"La Fiscalía está obligada a citar al ex senador Lavalle una vez que llegue el momento procesal oportuno".

El legislador mexiquense por Movimiento Ciudadano (MC) externó su preocupación ante lo que dijo que podría tratarse de un caso con "un efecto propagandístico del Gobierno para obtener un efecto de ganancia político-electoral".

Por su parte, Gálvez indicó que "faltaría la declaración de Lavalle , y por eso es importante que la Fiscalía llame a declarar al ex senador".

"La corrupción", sostuvo, "se debe castigar venga de donde venga".

El panista Rafael Caraveo Opengo ha confesado en la Fiscalía General de la República (FGR) que recibió 15 maletas con dinero en efectivo del Gobierno de Enrique Peña Nieto como parte de los sobornos del Caso Odebrecht, revela el diario Reforma.

Según señalan, Caraveo Opengo recibió el dinero “por orden del entonces Senador panista Jorge Luis Lavalle Maury y que el destino fue para campañas electorales panistas”.

El militante panista aceptó que las entregas del efectivo se realizaron en Montes Urales 425, en las Lomas de Chapultepec, señalada como oficina alterna de Pemex.

"José Luis Lavalle Maury me llamaba y me decía quién iría conmigo", declaró, "ya que fueron otras dos personas las que me acompañaron a recibir dinero, y de ellas me daba el teléfono y los veía en la parte de abajo del estacionamiento o en el lobby del Senado.

"Salíamos de las oficinas del Senado", agregó, "e íbamos a Montes Urales, donde se realizaban las entregas de dinero en las que Francisco Olascoaga (jefe de departamento Administrativo en la Dirección General de Pemex) ya tenía recibos elaborados en los que especificaba la fecha y la cantidad que me estaba entregando y los cuales yo estampaba mi rúbrica.

En agosto, Rafael Jesús Caraveo Opengo, apareció en un video recibiendo fajos de billetes de 200, 500 y mil pesos, presuntamente de parte del extitular de Pemex Emilio Lozoya a cambio de aprobar la reforma energética, y quien era colaborador del senador panista Jorge Luis Lavalle.