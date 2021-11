VIRAL: Influencer rifa camioneta entre seguidores y ¡se la gana su mamá!

MONTERREY, Nuevo León.- Viral se volvió el video de una influencer Lorena Garza organiza la rifa de una camioneta entre sus seguidores, pero terminó ganándola su mamá.

La usuaria de Instagram @Loregarzac armó la rifa con la colaboración de Rifas Javi y transmisión en vivo incluida con el argumento de que "para que fuera transparente" entre quienes se inscribieron y compraron uno de los boletos con costo de 350 pesos cada uno.

Lorena aparece con una lista de Excel en su computadora donde se encuentran todos los números y nombres de los participantes mientras que otra pantalla muestra el sorte de la Lotería Nacional en vivo. A los niños se les escucha gritar el número ganador y de inmediato la mamá de la influencer grita emocionada por la coincidencia en números.

"¡No, no es cierto, no es cierto!", grita uno de los que están junto a Lorena durante la rifa, mientras ella revisa varias veces la lista de Excel.

¿Cómo ganó la rifa la mamá de la influencer?

"Se lo ganó tu mamá", gritaron los acompañantes de la influencer en su rifa. Los resultados hicieron dudar de la autenticidad y levantaron sospechas entre seguidores y quienes adquirieron un boleto para participar.



Ante la duda y sospecha que levantó el resultado de la rifa, la joven influencer grabó un video en el que ofrece la explicación de por qué su mamá ganó la camioneta.

Compraron una participación para la rifa con tres numeraciones. Jugaron con la Lotería Nacional porque tenían sus numeraciones, no había manera de engañar pues cada número fue entregado a un cliente", explica la influencer Lorena Garza.

Agregó que el sorteo estaba "blindado" para que nadie pudiera cambiar sus números una vez comprado el boleto y afirma que su madre compró el boleto el 21 de octubre y la rifa fue el 26 de octubre. "Hay pruebas de transferencia bancaria del deposito para compra de todos los boletos, con fechas", sentencia.

Por último dijo que no podía darle la camioneta a quien no la ganó, además de que si hubieran querido hacer fraude no habría dado el nombre completo de su mamá.

"No le puedo dar la camioneta a una persona que no ganó. Si la idea hubiera sido hacer fraude jamás hubiera usado el nombre completo de mi madre», aseguró; además de que reafirmó que la mayoría de boletos que vendió fue entre la gente que la conoce: «Si hubiera salido ganador mi vecino, socia o compañero de la escuela también se hubiera prestado a malinterpretaciones".