VIRAL: "Enamorado" de estatua en Monclova sería sonorense, lo identifica familia en Obregón

MONCLOVA, Coahuila.- "Enamorado" de estatua en Monclova sería sonorense pues una familia de la Ciudad Obregón asegura haberlo identificado como José Ausencio Quintero, familiar suyo del cual no saben desde hace 26 años.

La persona sin hogar se viralizó luego de varios videos en los que es captado abrazando a la estatua de una maestra con lentes y un libro (mujer lectora) en 'la Plaza Principal de Monclova’ y gracias a ello podría ser que se reencuentre con su familia.

Juan Antonio Ruvalcaba, monclovense que compartió el video de la persona en situación de calle que se viralizó, contó para Zócalo Monclova que una familia originaria de Ciudad Obregón, Sonora lo contactó luego de que fueran etiquetados varias veces en videos del "enamorado de Monclova".

La persona que subió el video viral del "enamorado de Monclova" agrega que luego de fue contactado por su supuesta familia, le pidieron que volviera a verlo para hablar con él y preguntarle si José Ausencio Quintero es su nombre.

Sus familiares me hicieron que lo buscará otra vez y fui, le pregunté si se llamaba José Ausencio Quintero y entre que sí y que no, este hombre al final dijo que sí pudiese ser ese su nombre, yo les comuniqué todo esto a sus familiares y me dijeron que no tardan en venir a reencontrarse”, dijo quien publicó el viral video.