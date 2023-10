VIDEO: Tiktoker denuncia presunta extorsión de policías en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, México.- A través de TikTok, el usuario @Dominick Flcachi compartió un video que expone un presunto caso de abuso e intento de extorsión por parte de oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

En el video, el tiktoker muestra a dos policías que aparentemente lo detuvieron e intentan interrogarlo al confundirlo erróneamente con un asaltante por su forma de vestir.

“¿Quién es la rata, por qué dices que soy la rata? ¿Nada más por cómo me visto?”

Dominick mantiene una discusión con los uniformados, a quienes les dice que no pueden tocar porque él es “un jugador profesional”.

“Pues me estás agarrando. No me estén jaloneando, denme mi espacio primero.

“Nada más porque voy por la calle y me ven acá ‘chaka’, ya me quieren revisar ni se identifican ni nada”, narra el joven mientras los policías insisten en revisar sus pertenencias.

Denuncia intento de extorsión

La discusión entre los policías y Dominick continúa por otros instantes, en los que el joven insiste que la razón de su revisión es por su vestimenta.

“Yo sé quiénes son las ratas, bien los topo, ya los vi; y mira, son con uniforme”, les dice.

Finalmente, los policías solicitan su identificación, que Dominick les muestra, y lo dejan marchar.

Al final, el tiktoker denuncia ante la cámara que los policías lo quisieron extorsionar.

De acuerdo con su perfil, Dominick se dedica a jugar basquetbol y le gusta compartir videos de sus entrenamientos.

La situación ha generado varios comentarios en la red social. Algunos usuarios se tomaron con humor y broma el que Dominick haya mencionado que es jugador como una razón para no ser cuestionado por las autoridades, además de que también hubo quienes mejor prefirieron mandar piropos al joven.

“Del creador de soy influencer presenta ah soy jugador profesional”, “soy influencer les hubieras dicho jaja”, “Que guapo” y “hasta enojado te ves guapo mi amor”, fueron algunos de los comentarios.

Video: @dominickficachi