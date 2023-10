Piden erradicar discriminación a personas con tatuajes o modificaciones

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Esta semana se llevó a cabo en la Ciudad de México el Quinto Encuentro Nacional por la No Discriminación de Modificaciones Corporales, evento liderado por la asociación “Mi Capacidad no es Tatuada, es Demostrada”. Durante jueves y viernes se hizo un llamado enfático al respeto hacia las personas con tatuajes, perforaciones y otras modificaciones.

Ignacio Vázquez, conocido como “Pikoz Kru”, tiene el 70% de su cuerpo tatuado, incluyendo implantaciones subdermales, y ya ha perdido la cuenta del número de sus tatuajes, tras 25 años dedicados a esta forma de arte.

Profesional en bioseguridad, expansiones, acupuntura e implantaciones subdermales, relató para el periódico capitalino El Universal que llegó a tener cerca de 100 perforaciones en su rostro, empezando con un piercing en el lóbulo, con el apoyo de su hermana durante su juventud.

Ahora, a sus 42 años de edad, “Pikoz Kru” refiere discriminación por su apariencia física, si bien está “acostumbrado” a señalamientos, agresiones verbales y “modos de la gente”. Incluso ha sido despedido de trabajos solo por tener tatuajes, lo que ha ocasionado que quiera ocultar sus perforaciones.

Llama a incentivar respeto y tolerancia

Comentó que el dinero de su despido lo utilizó para seguir tatuándose, perforándose y capacitándose en el arte del tatuaje y la perforación.

“Una vez me tocó en Puebla; personas adultas que se persignaban a la hora de verme, como ‘Ave María Purísima’, y se ponían su cruz”, contó.

A lo largo de 25 años ornamentando su cuerpo, a “Pikoz Kru” ya le “vale” lo que digan los demás: “Ya no me engancho a los comentarios de la gente”.

“Mi llamado es que no critiquen, no juzguen solo por el hecho de ver a gente tatuada, ornamentada, incluso hasta con cambios de género. Yo invito a la ciudadanía que nos eduquemos o tomemos informaciones de varias fuentes, a que no haya más tabús.

“Hay gente que lo ve a uno tatuado y piensan que tienes una enfermedad, eres drogadicto o saliste de la cárcel, ahí se siente una discriminación, pero si nosotros podemos compartir información y así educar al público, se romperían muchos tabús y eso abriría más pauta a la gente a que investigue, conozca, aprenda y esa sería una manera de combatir la discriminación”, expresó.

De los 130 millones de mexicanos, al menos 10% tiene tatuajes

De todas las personas que inician un proceso por discriminación ante instancias como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) o Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), solo el 20% llega “al final”.

Roberto Castillo, vocero de la asociación Mi Capacidad no es Tatuada, es Demostrada, reconoció que ha visto un cambio en la mentalidad de las personas hacia quienes tiene alguna modificación corporal, e incluso tatuajes más visibles, con generaciones más jóvenes; pero también persiste la discriminación.

“Veo que la gente se está tatuando más y está conociendo sobre sus derechos, pero el fenómeno persiste en las quejas que nos llegan en la asociación respecto a lo que es el acoso en la calle; el acoso policiaco, las detenciones injustificadas. Sigue persistiendo ese problema y la población como tal está siendo partícipe de modificar su cuerpo, modificar su piel”, mencionó.

“El compromiso es el mismo, cambiar la mentalidad de las personas, abrir más su mente y demostrar que las capacidades no son ni tatuadas ni perforadas, son simplemente demostradas”, dijo Castillo, quien llamó a denunciar actos de discriminación contra las personas con modificaciones corporales.

En su cuenta de @ENNDMC, en X antes Twitter, se puede ver el llamado que hacen a la no discriminación a través de Conapred.



�� La discriminación por las modificaciones corporales obstaculiza el ejercicio pleno de derechos como la educación, el trabajo o recibir un trato con igualdad. #SerDiferenteEsMiDerecho #LaDiversidadNosUne pic.twitter.com/jtsKS8XR9u— conapred (@CONAPRED) October 9, 2023

Pueden ser víctimas de las autoridades

De acuerdo con las denuncias, Castillo refirió que un tatuaje o “piercing” puede ser razón por la que se discrimina aún. En 5 años han incrementado las quejas en 30% en tan solo un año, preciso.

“Esto lo hemos visto a raíz que ha cambiado la seguridad con nosotros, hemos visto un incremento del Ejército y de las quejas que recibimos son detenciones injustificadas por retenes por parte del Ejército, por parte de la Policía también. Encontramos un número, que el Ejército sigue deteniendo, y quien sigue haciendo este perfilamiento racial hacia una persona con tatuajes”, refirió.

Contó que en una denuncia se señaló la detención militar hacia una persona únicamente por tener tatuajes, aunado a las revisiones en aeropuertos a personas con tatuajes visibles.

“El prejuicio sigue ahí, el estigma sigue ahí”, dijo Castillo al mencionar que a las personas con tatuajes se les relaciona con el crimen organizado o como consumidoras de drogas.