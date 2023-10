Arrestan a médico por practicar cesárea a mujer sin estar embarazada en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, México. Un juez de control ha dictado prisión preventiva en el reclusorio Norte al cirujano Víctor Emmanuel “N”, quien llevó a cabo una cesárea en Liliana Carmona después de hacerle creer falsamente que estaba embarazada de gemelos.

El Ministerio Público dio a conocer su detención este viernes, cuando la Fiscalía capitalina lo imputó por el delito de práctica indebida de servicio.

En una audiencia inicial en las Salas Orales de Dr. Lavista, el juez calificó su detención como legal, pero la defensa solicitó una prórroga de 144 horas para definir la situación jurídica de su cliente.

Al término del acto judicial, el abogado Diego Fernando Martínez Hernández, en defensa de la señora Liliana, señaló que el imputado refirió durante la audiencia que estaban perjudicándolo en su trabajo y que posiblemente lo perdería.

Médico realizó ejercicio indebido

En la audiencia, juez refirió que deberá ser asesorado por su defensa legal, en torno a la imputación que se le realizó por el ejercicio indebido de sus funciones como médico.

“Realizó una práctica quirúrgica innecesaria”, dijo, y es que el pasado 15 de septiembre la señora Liliana Carmona entró a quirófano por una cesárea ya que le habían hecho creer que sería madre de gemelos.

La señora Liliana expresó sentirse más tranquila viendo que su caso no quedará impune, y que el médico deberá responder por lo que hizo.

“Es fuerte para mí estar aquí y volverlo a ver (al médico), pero voy a estar aquí para que haya justicia… Me siento muy triste, muy devastada, todavía no lo supero”, dijo.

Indagatorias señalan que Liliana fue engañada

Luego de una serie de exámenes, peritajes y otros estudios practicados, la Fiscalía Capitalina determinó que Liliana, quien denunció que en una clínica de la alcaldía Venustiano Carranza le habían robado a sus gemelos, nunca estuvo embarazada.

Con base en la indagatoria, la Fiscalía local cree que en realidad engañaron a la mujer, haciendo creer que sí estaba en gestación sólo para cobrarle las consultas y otros servicios, por lo que buscaban al doctor a cargo de todo ese proceso y la clínica, que sigue clausurada.

“De acuerdo con estudios realizados posteriormente en el Hospital Materno Infantil Inguarán, se determinó que a la víctima no se le realizaron maniobras de parto natural o procedimiento quirúrgico de una cesárea, ya que no se produjo la extracción o expulsión de feto y placenta; no obstante, sí se le realizó una intervención quirúrgica o cirugía en el abdomen, lo que podría tratarse de una grave omisión en el diagnóstico de la paciente”, destaca la FGJ-CDMX en un comunicado.

Cabe recordar que, de acuerdo con la denuncia, la mujer embarazada acudió al nosocomio particular para que le dieran tratamiento y seguimiento al embarazo, por lo que, al entrar en proceso de parto, le informaron que sería sometida a una cesárea para el nacimiento de sus hijos.

El testimonio señala que una vez que terminó la supuesta labor de parto le informaron al esposo que se trató de dos tumores en el interior del útero de su pareja, motivo por el cual acudieron ante el agente del Ministerio Público de la Coordinación de Investigación Territorial Venustiano Carranza 3.