VIDEO: "Se metieron con la generación equivocada", Samuel García cede tenis 'fosfo' a Máynez

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Jorge Álvarez Máynez, el precandidato único de Movimiento Ciudadano (MC), se puso oficialmente la camiseta naranja para las próximas elecciones.

Se trata de un nuevo video que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, compartió en sus redes sociales.

En esta entrega de 40 segundos, se puede ver a Samuel García sacando un par de tenis "fosfo fosfo" y tres playeras de Movimiento Ciudadano (MC) de su armario. Luego, baja y se las entrega a Jorge Álvarez Máynez.

"¡Compadre! Vamos a demostrarles que se metieron con la generación equivocada", le dice el mandatario de Nuevo León al precandidato.

"Estamos más puestos que nunca", le responde el actual coordinador de los Diputados en San Lázaro.

Tras un apretón de manos, Jorge Álvarez procede a ponerse la playera y los tenis.

El video se entiende como un mensaje de entrega de estafeta, pues Samuel García fue, durante 10 días, el precandidato de MC a la Presidencia; sin embargo, se bajó de la contienda luego de que el PRI y el PAN trataron de imponer a un gobernador interino afín, mientras el emecista estaba de licencia.

El pasado 10 de enero, Álvarez Máynez obtuvo su registro como precandidato único de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República. En un acto que reunió a los liderazgos de ese partido, el también diputado federal aseguró que "lo nuevo apenas comienza".

El precandidato emecista ha pedido el apoyo de la militancia y de la juventud para que el partido naranja gane la presidencia.

No estamos haciendo todo este esfuerzo de que Movimiento Ciudadano esté en la boleta presidencial por una satisfacción personal; al País y a las personas no se les ayuda nada más con el micrófono; hay que ganar, si tú no ganas no cambias la vida de las personas.