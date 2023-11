VIDEO: Reportero de Coahuila cubre robo a casa... era la suya

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Jorge Jaramillo, reportero de Coahuila, vivió una experiencia desagradable al acudir a cubrir un robo a una casa.

En su cuenta de TikTok, compartió un video donde relató que, al llegar al domicilio asignado para la cobertura, se dio cuenta de que era su propia casa, la cual había estado construyendo con gran esfuerzo junto a su madre.

El periodista del medio digital “Infórmate Viesca”, publicó: “Hoy lamentablemente nos dejan sin nada. Bastaron dos horas para que estos amantes de lo ajeno, ratas, acabaran con el esfuerzo de tantos años.

“La casa que estábamos levantando, para que en un futuro pudiéramos venirnos a habitarla; llego y me doy cuenta de que se encuentra sin nada”, expresó mientras le pedía al camarógrafo que hiciera algunas tomas por dentro para enseñarle a su público cómo quedó la vivienda.

Robo viral

En un segundo clip, el comunicador un tanto molesto, mencionó que los ladrones también se habían robado hasta el portón de su entrada.

“Deja le cierro al portón, no se me vayan a volver a meter. Ya valió, ya nos quedamos sin nada, gente. Ya no se si llorar o reírme”, concluyó.

El video se hizo viral en redes sociales donde varios cibernautas ya no le creen al periodista, pues lo han tachado de mentiroso.

“Actuado, ya te han pasado muchas cosas, no sé, ya no le creo nada, siempre te pasan cosas, siempre tú, Chuy”, se lee en algunos de los comentarios.

Jorge Jaramillo es un reportero que trabaja para el medio digital “Infórmate Viesca”, ubicado en la Comarca Lagunera en Coahuila.

El comunicador se ha hecho viral en redes sociales como TikTok por subir su trabajo que realiza día con día como periodista.

Esta no es la primera vez que su nombre se vuelve viral, ya que anteriormente compartió otro momento impactante que vivió.

En esa ocasión, Jaramillo había acudido a cubrir el fallecimiento de un hombre quien murió electrocutado, y al arribar al lugar se percató que se trataba de la casa de su primo.