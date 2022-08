VIDEO: Joven pensó que lo habían picado los mosquitos y se entera que tiene viruela del mono

CIUDAD DE MÉXICO.-Un joven de la Ciudad de México creía que lo habían picado los mosquitos y después se enteró que en realidad se contagió de viruela del mono.

En entrevista para N+, el sujeto de 36 años identificado como Marco Bauer relató que el fin de semana pasado se despertó con lo que pensó eran piquetes de zancudo; no obstante, terminó siendo diagnosticado con viruela del mono.

Me despierto y digo oigan miren me picaron los zancudos muy feo y me dice un amigo que es médico «oye eso no son como piquetes de zancudo, son pápulas» y las ve y me dice «oye, es como viruela del mono»", mencionó.

Indicó que el 31 de julio se despertó cansado y con mucho sueño, además de un dolor muscular que lo hizo creer que tenía una contractura en la espalda, pero eran los primeros síntomas de la viruela.

"Para el miércoles empecé a sentir un poco de ardor al orinar y dije son vías urinarias. Voy al médico, me revisan y me dicen ah sí, son vías urinarias, no pasa nada, inyecciones cuatro días", agregó.

CÓMO SE CONTAGIÓ

A pregunta expresa sobre cómo se contagió, Marco dijo no tener clara la forma, pero su médico tiene una hipótesis.

"Siento que yo que fue al probarme ropa. Platicando ya con el médico y con el infectólogo, me decía que probablemente fue exactamente el roce con la ropa, alguien que tenía una pápula recién reventada en la espalda", expresó .

De acuerdo con su doctor, se encuentra a la mitad del proceso de la enfermedad y en aislamiento.

Por último, Marco aseguró que decidió compartir su testimonio en redes sociales con el objetivo de que la gente vea que la viruela del mono es una enfermedad que está sucediendo.