VIDEO: Joven denuncia abuso sexual de presunto conductor de Uber en Jalisco

CIUDAD DE MÉXICO.- Osiris Méndez fue víctima de violación e intento de homicidio por parte de un conductor de Uber, en Guadalajara, esto según cuenta ella misma a través de dos videos que subió a la plataforma de Youtube.



Espero y mi experiencia le sirva a más mujeres que, como yo, son víctimas a diario de enfermos asquerosos, machistas y misóginos, con único objetivo de dañar a mujeres por sus frustraciones y problemas personales u enfermedades mentales", es el texto que acompaña el video de la joven.



En un primer video, de poco más de 20 minutos, la joven de 19 años cuenta que, al percatarse de un automóvil parecido al señalado por la aplicación (Nissan Versa), se acercó y preguntó al conductor si él era su Uber.



El operador contestó que sí, pero las placas no coincidían con las indicadas. Al cuestionarlo de nuevo, el conductor le dijo que estaba fallando la plataforma, pero que "cargaba el viaje (desde el celular) para que se sintiera segura".



"En eso no pasan ni cinco minutos cuando yo me percato de que su mapa no se movía y mi mapa no se movía, no inicia el viaje; él ya iba avanzando, y aparte tenía que dar vuelta y no lo hizo. Le dije, 'por favor, déjame aquí, ya no quiero tu servicio. Yo ya sentía que algo estaba mal, lo único que alcancé a hacer es enviarle mi ubicación a mi papá'", relata la joven en los primeros minutos del video.



El sujeto, continúa la mujer, se detuvo a unas cuadras de su trabajo, y le dijo "ya valiste...". Osiris menciona que, bajo amenazas de muerte, le pidió sus tarjetas, así como sus pertenencias. Le pidió contraseña de su celular, así como datos personales.



"Me empezó a manosear adentro de mi blusa, abajo de mi falda, abajo de mis bragas. Y le dije que me dejara ir; se pasó para la parte de atrás; se empieza a bajar el pantalón y me dice 'bájamelo tú', y lo hago, porque tenía mucho miedo. Me dice que le haga sexo oral y comienzo a llorar", describe entre lágrimas, la víctima.



En un segundo video, señala que acudió al Centro de Ayuda para la Mujer a interponer una denuncia. Como prueba tenía el modelo del carro, las placas. La joven refiere que debido a la presión, las autoridades lograron detener al agresor y que ya se encuentra en prisión.