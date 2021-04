VIDEO: Hombre agrede a maestra de la UAEMex en clase en línea

ESTADO DE MÉXICO.-Una maestra fue agredida por un hombre en plena clase en línea.

Según el medio Proceso, se trata de Jaqueline quien es profesora de inglés de la Preparatoria Número 5, Plantel “Dr. Ángel María Garibay” de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex).

De acuerdo al video difundido en redes el acusado entró y le gritó porque había tomado su computadora.

En la grabación, aparece una mujer con vestido amarillo, la profesora pregunta si es rosa, uno de los estudiantes responde “yellow”. “Excellent, very good!”, exclama, cuando irrumpe la voz de un hombre, quien a gritos la insulta: “¿Quieres que te madree? O sea, mi computadora no me la agarras. ¡Hija de tu pu$% madre, me chingaste el pu$# ratón!, y todavía.!”, acusa.

Ella se queda callada por un periodo de tiempo y lo dice que la deje terminar con la clases.

Lamentable

La maestra Jaqueline de la Prepa 5 de la UAEM en Toluca, daba su clase de inglés cuando se escucha que es agredida por quién aparentemente es su esposo

Las autoridades escolares emitieron un comunicado de apoyo @MujeresMMujeres @MtyFollowMx@AsiEsMonterrey_ pic.twitter.com/eiwajOexd5 — Judith Medrano (@JudithMedrano) April 22, 2021

La institución dijo que está brindando atención a la docente y ella afirmó que se encuentra bien físicamente.

El Estado de México encabeza, con 2 mil 030 denuncias, las lesiones dolosas contra mujeres, casi tres veces que Guanajuato, quien se ubica en segundo lugar con 756.