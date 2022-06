VIDEO: 'El Bronco' ofrece entrevista a Ciro Gómez Leyva y sorprende su notorio cambio de voz

CIUDAD DE MÉXICO.-Esta mañana, Jaime Rodríguez Calderón concedió una entrevista a Ciro Gómez Leyva, en donde celebró que podrá seguir en libertad el proceso judicial en su contra una vez que salga del hospital.

Sin embargo, el conductor del noticiero "Por la Mañana" de Radio Fórmula, rápidamente se percató que el tono de voz del ex gobernador de Nuevo León es distinto al característico timbre con el que se le recuerda.

Al ser cuestionado por este cambio de voz, 'El Bronco' aseguró que se debe a las intervenciones quirúrgicas a las que fue sometido en los últimos meses.

Fíjate que como dice la canción: yo tenía un chorro de voz, pero las cirugías y la intervención un poco me han lastimado las cuerdas”, respondió.

"Nunca debí haber ido a prisión": Jaime Rodríguez Calderón

Durante la entrevista, el ex mandatario estatal insistió en que los delitos por lo que se le acusa aún no han sido probados, por lo que apuntó que el caso en su contra tiene fines políticos.

"Nunca debí haber estado ahí (en prisión), los delitos por los que se me acusa son presuntos y no han sido probados; no ameritaba arresto", agregó Rodríguez Calderón.

Cabe recordar que el pasado 11 de junio un juez de control concedió al ex mandatario la medida cautelar de prisión domiciliaria para que pudiera continuar su proceso judicial fuera de prisión.

Detención de 'El Bronco'

Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón fue detenido el pasado 15 de marzo tras ser acusado de haber obtenido recursos de procedencia ilícita de las Broncofirmas cuando era candidato presidencial en 2018.

Tras ser ser procesado en el penal de Apodaca 2, las autoridades de Nuevo León también acusaron al ex gobernador de abuso de confianza, durante la requisa de la Ecovia en 2016.

Sin embargo, el 1 de mayo 'El Bronco' fue internado en el Hospital Universitario para ser intervenido de malestares intestinales, los cuales se complicaron a los días de la primera operación.