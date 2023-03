VIDEO: Dueño de Farmacias Similares se hace pasar por camarógrafo para cumplirle deseos a un "héroe anónimo"

MÉXICO.- Farmacias Similares es una marca de gran popularidad que desde hace mucho tiempo se ha convertido en una de las preferidas de los mexicanos, quienes la eligen para comprar medicamentos y productos de salud debido sus costos accesibles para los consumidores.

El dueño de Farmacias Similares, Víctor González Torres, ha cobrado una gran popularidad desde que cobró visibilidad a través de TikTok realizando obras de caridad y sorprendiendo de vez en cuando a personas mexicanas que él considera que lo merecen.

Tal es el caso del joven Bryan, quien sin saberlo de inicio, recibió la visita del CEO del "Dr. Simi" para recibir una sorpresa bien merecida por sus actos heróicos.

Según se puede apreciar en el video compartido por el mismo Victor González en la red social, el multimillonario se hizo pasar por camarógrafo "para descubrir la verdad" y conocer a un héroe.

Un héroe anónimo

Bryan Martínez Juárez, de 23 años, fue rescatista durante el sismo del 19 de septiembre de 2017 en México. Estaba ayudando a rescatar niños en el Colegio Rébsamen cuando la estructura colapsó sobre él.

"Desperté y estaba cuadrapléjico... Con el tiempo me empecé a recuperar un poco, pero no del todo; no soy capaz de sentarme por mí mismo, ni siquiera de voltearme a un lado", cuenta el joven ante el "camarógrafo", sin saber aún que se trataba de González.

Bryan mencionó que en el momento del sismo él estaba trabajando y luego se enteró de lo que sucedía en la escuela Rébsamen. Asegurando sentir mucho cariño hacia los niños, el joven sintió el impulso de ayudar, por lo que simplemente lo hizo.

No me fue del todo bien, pero pues... aquí estoy", dijo. "Acepto lo que hice".

Se le cumplieron sus deseos a Bryan

Ante esto, el CEO le pregunta cuáles serían sus necesidades más urgentes, y el joven respondió de inmediato que "una silla de ruedas", algo de lo que carecía. Asimismo, González le pregunta "si le pudieras hacer una carta a Santa Claus ahorita, ¿qué te gustaría a ti? O sea, no tus necesidades básicas", a lo que Bryan respondió que siempre quiso tener un Xbox.

En ese momento, el dueño de la exitosa empresa le dice al joven héroe quién es, y el impresionado Bryan recibe la noticia de que recibirá varias sorpresas: "Queremos que tengas un Xbox, que tengas una tele, que tengas una silla y que tengas tu cama, ¿cómo ves, te gusta la idea?".

El joven incrédulo dijo que le gustaría mucho recibir esas sorpresas, y el CEO le hizo saber que con "mucho gusto" y "con todo el cariño del mundo" se lo iban a dar. Se acercó a él para agradecerle su acto heróico, regalándole también un peluche del Dr. Simi vestido del superhéroe ficticio "Superman".

El video acaba con una leyenda con fondo negro que menciona que dos mil días después del sismo, Bryan recibió (apenas) una silla de ruedas, además de otras cosas que harán de su vida y su recuperación un proceso menos difícil.

Héroes anónimos merecen ser reconocidos", se lee en el último cuadro.

A continuación, el video del emotivo momento.

