Karen Woods, la mujer que aprendió a leer y escribir a los 39 años y ahora es autora de 27 novelas, algunas de ellas best-sellers: "Nunca es demasiado tarde"

MANCHESTER.- Una autora de superventas que aprendió a leer y escribir hasta los 39 años, mientras trabajaba como limpiadora, ha escrito 27 novelas y se convirtió en una autora best-seller.

Karen Woods, de 53 años, escribió su primer libro a los 39 años, luego de tomar un curso de alfabetización para adultos que la llevó a ser ahora una celebrada escritora de libros best-seller, además de algunos espectáculos de teatro con entradas agotadas, informa el Daily Mail.

Aclamada como la Reina del Crimen de Manchester, la autora reconoce que la lectura y la escritura cambiaron su vida, y ahora se dedica a representar a las personas que tuvieron comienzos difíciles en la vida para demostrar que nunca se es demasiado tarde.

Actualmente, Karen ha firmado contratos de libros con la editorial HarperNorth y ha aparecido en programas de televisión como Loose Women y The One Show.

Karen mencionó que tuvo una infancia difícil, además de recursos limitados y haber enfrentado las eparación de sus padres cuando tenía 13 años.

Todas esas excusas no importan, si tienes un poco de fe y confianza en ti mismo, todo es posible".

Karen Woods, de 53 años, de Manchester, no aprendió a escribir ni a leer hasta los 39 después de una infancia difícil, pero publicó su primer libro en 2010. (Twitter/ @KarenWoodsBoKaren Woods, de 53 años, de Manchester, no aprendió a escribir ni a leer hasta los 39 después de una infancia difícil, pero publicó su primer libro en 2010

Te puede interesar: Conmemoran a mujeres influyentes en moneda estadounidense, entre las cuales aparecen Celia Cruz y Jovita Idár

Nunca es tarde para cumplir tus sueños

La autora dice que siente que representa a todas aquellas personas que tuvieron malos comienzos en la vida.

"Quiero ser inspiración para las mujeres que piensan que porque tienen hijos no pueden hacer lo que desean. Nada está escrito en piedra si crees en ti mismo. Estoy en mi novela número 27 ahora y mi sueño no se ha detenido allí", menciona. "Escribo libros reales y problemas reales, y me han llamado la Reina del Crimen de Manchester. Siempre había querido llevar una corona".

Karen dejó la escuela a los 15 años tras quedar embarazada; sin embargo, su historia se volvió más difícil cuando trágicamente dio a luz a un bebé que nació muerto a los siete meses.

Cuando dejó la educación, no había aprendido a leer ni a escribir porque tenía problemas para concentrarse y faltaba regularmente a la escuela con otros estudiantes.

Trabajó como limpiadora y a los 39 años le ofrecieron un ascenso, pero le dijeron que tendría que escribir correos electrónicos como parte del trabajo. Asistió a un curso de alfabetización de adultos y, después de dos intentos, aprobó el examen requerido para graduarse del programa.

Cuando trabajaba como limpiadora y obtuve el ascenso, perdí mucho el sueño pensando que descubrirían que no sabía leer ni escribir", dijo Karen. "Pensé que podría arreglármelas, pero me enviaron a un curso de alfabetización para adultos y, a medida que avanzaban las lecciones, comencé a interesarme".

Un sueño comienza

Una vez que Karen tuvo su certificado en la mano fue cuando le cayó el veinte de que todo era posible: "¡Sabía leer y escribir… era igual que todos los demás!", mencionó.

Mientras estaba en un curso de bienestar, reveló que su sueño era escribir una novela, y sólo tres meses después terminó de escribir a mano su primer libro, "Broken Youth".

Contra todo pronóstico, el libro de Karen fue elegido por Empire Publications, con sede en Manchester, y desde entonces ha escrito 20 libros para las editoriales.

Ahora, Karen ha tenido contratos de libros con la editorial HarperNorth, que ha publicado sus últimas siete novelas, y ha escrito seis espectáculos que dejan entradas agotadas en el Lowry Theatre y el Middleton Arena.

Escribí 'Broken Youth' a mano y tuve que escribirlo a máquina; me tomó horas, pero lo hice... Fui a un periódico local que lo publicó en segmentos y luego recibí una llamada de Empire Publications: ¡les encantó!".

“Cuando llegó el libro por primera vez, solía sentarme y sostenerlo, pensando en cómo éste era una historia que yo escribí", recordó la autora. “A lo largo de los años, terminé escribiendo 20 novelas para Empire Publications: 'Broken Youth' y 'Grow Wars' fueron los más vendidos en Amazon".

"Me presenté a HarperNorth en 2020 y me ofrecieron un contrato de dos libros: era la primera vez que mis libros estaban en Asda y otros supermercados… Ahora, he tenido tres acuerdos de 'dos libros' con ellos, soy embajadora de Adult Learning y patrocinadora de Read Easy.

La madre dijo que escribe como un "pasatiempo", aunque admitió que recibe alrededor de 4 mil euros cada seis meses en regalías. (Twitter/@KarenWoodsBooks)

Hace todo lo posible por marcar un ejemplo para aquellas mujeres que han tenido comienzos difíciles

Karen asegura que ella escribe como un pasatiempo, mientras sigue limpiando y haciendo todo lo demás que hace una madre.

Por ahora, acaba de firmar un contrato por un libro que probablemente la haga ganar 4 mil euros por semestre (casi 81 mil pesos mexicanos cada seis meses); sin embargo, aclara que "no es nada importante en este momento".

Además de ser una madre de familia y autora de best-sellers, karen también trabaja en el equipo de comportamiento en una escuela y menciona que disfruta mucho trabajar con niños que no están en escuelas convencionales, pues se ve reflejada en todos ellos.

Hago charlas inspiradoras en las prisiones: Northern Girls Love Gravy siempre está reservada en la prisión, y los presos dicen que mis libros les recuerdan a su hogar".

Woods asegura que su meta principal es inspirar a las mujeres mayores de cuarenta años para que persigan sus sueños y servir como un ejemplo de que nunca es demasiado tarde para ello.

Te puede interesar: J.K Rowling reafirma su postura respecto a las personas transgéneros