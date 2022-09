VIDEO: AMLO no promoverá juicio contra Lord Cuchillo, padre de alcalde panista Mauricio Tabe en la CDMX que agredió y amenazó a verificador

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador no promoverá juicio contra Lord Cuchillo, como fue viralizado Daniel Tabe, papá del alcalde panista en la Ciudad de México Mauricio Tabe, que agredió y amenazó con un cuchillo a un verificador.

El presidente López Obrador recomendó al empresario Daniel Tabe, quien amagó con un cuchillo a un trabajador del Instituto de Verificación Administrativa al clausurar su negocio de comida, que se "autolimite", no odiar, porque todos debemos ser buenos cristianos.

Qué recomendación hago, todos los que piensan así, que los respeto mucho, pero sí les hago la recomendación de que tengan capacidad para autolimitarse , la mayoría de ellos son católicos , y deben de ser buenos cristianos , no odiar, no se puede ir a misa en domingo y salir del templo a actuar con odio y ¿el amor al prójimo, y el darnos la paz?".

"El señor del cuchillo me llamaba loco", dice AMLO sobre los tuits y burlas de Daniel Tabe, papá del alcalde de Miguel Hidalgo, hacia él y la 4T pic.twitter.com/edZli7I7OW

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador mostró las fuertes acusaciones, insultos y calificativos que le hacía por medio de Twitter Daniel Tabe, lord cuchillo, por medio de Twitter.

Opinó que por la agresión con un cuchillo el empresario debe de ser juzgado, pero desde Presidencia no se promoverá.

Se espantan de un señor, ADULTO MAYOR, #LordCuchillo -que a leguas se nota que no hará nada grave- amenazando a un wey enviado por el régimen actual, pero se jactan de un tipo que publica una lista de opositores casi con domicilio y referencias: sí, AMLO: pic.twitter.com/vgLehZfN6P

No voy a promover eso, yo no deseo que se le juzgue y van a decir y por qué a otros sí y a él no, porque este es un asunto especial y para qué hacerlo ya más grande y van a decir que es una venganza.