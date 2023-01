VIDEO | Salinas Pliego cuestiona pensión a joven con discapacidad psicosocial: "Está actuando"

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras difundirse un video donde un joven muestra que ya puede recibir pensión tras tener discapacidad psicosocial, Ricardo Salinas Pliego señaló que "está actuando".

A través de su cuenta de Twitter, el empresario cuestionó el programa de apoyos del Gobierno Federal, pues dijo "¿así se llama el programa no, o este es el futuro de México?".

"Yo creo que el joven que aparece en este video está actuando, no podría ser de otra manera. Estoy seguro que nuestros impuestos son para apoyar a los jóvenes que son el futuro de México… ¿así se llama el programa no, o este es el futuro de México?", dijo.

En su cuenta de TikTok, el usuario @nayaritop.ditto presumió que ya puede recibir pensión tras tener discapacidad psicosocial; hecho que generó polémica.

Para las personas que no entienden, mi cabeza está cucu, no funciona correctamente, y a pesar de que me veo super guapo, estoy loco", expresó el joven.