Usa la ansiedad para tu bienestar

Durante su participación en la cuarta edición del Congreso de Salud Mental "SanaMente", organizado por Ingenium en el Auditorio San Pedro, el especialista invitó a no tenerle miedo a las emociones, aprender a identificar cuándo se vuelven un problema y a utilizarlas para bien.

"Vamos a vivir ansiedad siempre, es parte de la vida. Siempre que empezamos un reto, cuando nos piden un trabajo, cuando tenemos que enfrentar algo, llegar a tiempo a un lugar", apuntó el profesor del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la UANL.

"Puede ser muy pequeño, que no me quita mucho la funcionalidad. Pero puede ser incapacitante, me puede paralizar".

En su charla "Los regalos y retos de la ansiedad", explicó que la ansiedad es un signo de alerta que surge ante aquello que genera incertidumbre, peligro o amenaza.

Ante situaciones de este tipo, detalló, el cerebro está preparado para detectar "que algo se sale de lo habitual" y responder para enfrentar el problema o huir: el corazón late más fuerte para bombear sangre, el sistema respiratorio se acelera, los músculos se tensan y los sentidos se vuelven más sensibles.

El problema llega cuando los síntomas aparecen sin un peligro real: no hay hacia dónde canalizar las emociones, no se sabe por qué llegaron ni cuándo se irán.

"La ansiedad normal es cuando nosotros mantenemos cuatro cosas: autonomía, intensidad, duración y conducta. Puedo realizar mi vida de manera independiente, lo que me molesta es poco y lo puedo tolerar, y no es constante", indicó el psiquiatra.

"Pero cuando estamos en el otro lado, ya no puedo ser independiente, es mucha la molestia, es mucha la sintomatología física, me da malestar todo el día y sobre todo, me paraliza, en lugar de permitirme dar lo mejor de mí y sacar mis mejores recursos, me empieza a estorbar, entonces estamos hablando de una patología".

A pesar de que no existen cifras actualizadas sobre la ansiedad en México, dijo el experto, se sabe que es uno de los trastornos emocionales más frecuentes: prácticamente una de cada ocho personas desarrollará un trastorno de ansiedad en algún momento de su vida, ya sea ataque de pánico, agorafobia, trastorno obsesivo compulsivo, fobia social o ansiedad generalizada.

"Las mujeres tienen más probabilidades de sufrirlo que los hombres", destacó el especialista.

"No por cuestiones hormonales ni porque sean más débiles. El estilo de vida de la mujer es mucho más complicado, tienen que cumplir muchos más roles y el mundo sigue siendo desigual. Y eso genera mucha más tensión".

También suele afectar en mayor medida a la población en edad más productiva y, aunque la genética juega un rol importante, apuntó, lo que más peso tiene es el ambiente, el estilo de vida y la personalidad del individuo.