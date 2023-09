Uriel Carmona al frente de la Fiscalía de Morelos tras 48 días preso vinculado a feminicidio

CUERNAVACA. Luego de tres detenciones y su liberación el viernes pasado, Uriel Carmona, Fiscal de Morelos, regresó a sus oficinas.

"Tengo un fuero que me protege, es el que he estado haciendo valer a través de mis abogados", afirmó.

Estamos trabajando para que, con todo respeto a las autoridades jurisdiccionales y ministeriales, se aclare que no hubo ninguna conducta ilícita", dijo a REFORMA.

Afirmó que no guarda rencor a pesar de los 48 días que estuvo en prisión.

Uriel Carmona vinculado a un caso de feminicidio

Carmona fue detenido por cuatro acusaciones: tres promovidas por la Fiscalía de la CDMX relacionadas con el feminicidio de Ariadna Fernanda, y una por la Fiscalía Anticorrupción de Morelos que posteriormente entregó a la Fiscalía General de la República.

En todos los casos, los jueces locales ordenaron prisión preventiva, pero su defensa se quejó ante tribunales que le dieron la razón: no podía ser acusado por delitos federales sin pasar por un proceso previo de desafuero.

Las tres veces que ordenaron su liberación, nuevas órdenes de aprehensión por otros delitos lo mantuvieron recluido.

Sin embargo, su liberación no implica que haya sido exonerado de los múltiples cargos en su contra.

A continuación, la entrevista completa:

Pregunta: ¿Cuál es el plan para lo que viene? Estoy actualizándome en los temas de la Fiscalía del Estado, mi equipo me está poniendo al día en los asuntos de la institución. Estoy regresando a mis responsabilidades constitucionales y legales a las que estoy obligado. Lo primero que estamos haciendo es informarnos de los eventos que ocurrieron durante mi ausencia y nuestra perspectiva es continuar trabajando de manera responsable.

Pregunta: ¿Enfrentó un problema legal o no tan legal? He enfrentado una serie de acusaciones en el ámbito legal y únicamente los tribunales resolverán el resultado en el ámbito legal. Estoy dispuesto a comparecer, ser citado y responder a cualquier acusación ante las autoridades competentes. Nunca nos hemos negado a hacerlo. Hemos hecho valer los recursos legales a mi disposición, que tengo derecho constitucionalmente. Tengo un fuero que me protege y he estado haciendo valer ese derecho a través de mis abogados. Confiamos en que, al final, todo se aclare y continuaremos con nuestro trabajo institucional.

Pregunta: ¿Esto afectó a la institución? Indiscutiblemente, ha habido un impacto en la vida cotidiana de alguien que es el titular de una institución autónoma y, por supuesto, esto no es deseable para nadie. Sin embargo, aquellos que enfrentamos este tipo de acusaciones legales debemos hacer valer los recursos constitucionales y legales disponibles para aclarar las cosas. Eso es lo que estoy haciendo y espero que el resultado sea positivo. Vamos a enfrentar los procesos pendientes y a seguir trabajando. Llamo al respeto por las instituciones y a trabajar en colaboración con las autoridades.

Pregunta: ¿Viene otra acusación? Independientemente de que el fuero constitucional protege a todos los titulares de instituciones autónomas, la realidad es que no debería haber más acusaciones porque no he cometido ningún delito. Eso es lo fundamental en todas estas acusaciones en mi contra. Estamos trabajando para que, con el debido respeto a las autoridades judiciales y ministeriales, se aclare que no hubo ninguna conducta ilícita que se pueda atribuir a mí. El tema es que se argumenta que usted no tiene fuero local. Esta es una opinión parcial de algunas autoridades, pero al final, la autoridad judicial será la que decida, y es en ese punto donde esperamos los resultados en el ámbito legal. Estimamos que sí contamos con esa protección constitucional, al igual que todos los titulares de organismos autónomos, como lo establece la Constitución de manera clara.

Pregunta: ¿Cómo vivió esta situación? No es una situación deseable para nadie, especialmente cuando no hay fundamentos legales para ello. Sin embargo, no nos queda más que seguir adelante y cumplir con la responsabilidad para la cual fuimos designados. Las autoridades judiciales serán las que al final aclaren todo esto.

Pregunta: ¿La Fiscalía de Morelos violó derechos? Por supuesto que no. No tenemos ninguna acusación de ninguna autoridad que indique que se haya violado mi fuero constitucional. Además, el Ministerio Público de Morelos nunca ha presentado acusaciones contra nadie con fuero. Eso es algo que todos los que estamos en el servicio público esperamos: el respeto a nuestras figuras constitucionales. Esto es fundamental para el funcionamiento de una República, y en una democracia es muy peligroso que no se respeten estas figuras constitucionales.

Pregunta: ¿Se siente seguro? Totalmente seguro, porque no he cometido ningún delito que justifique una acusación legal en mi contra. Si alguna autoridad me requiere, siempre estaré dispuesto a comparecer y aclarar cualquier asunto.