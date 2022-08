Una pareja de ancianos ha sido víctima de despojo por siete años y aún no logran recuperar su propiedad

MÉXICO.- Don Arturo y su esposa, Doña Lourdes, habían vivido en una casa de la Alcaldía Azcapotzalco por más de 50 años. La casa era considerada su hogar y parte de su patrimonio, donde habían planeado quedarse hasta el último de sus días.



La casa contaba con varias habitaciones, por lo cual la pareja optó por alquilarlas, con la finalidad de apoyarse económicamente.



De pronto, al regresar de un viaje que había hecho la pareja de ancianos, se encontraron con la inesperada noticia de que habían sido despojados de su propiedad -y todas sus pertenencias- por nadie más que por sus inquilinos, quienes estaban siendo respaldados por una organización popular de la Ciudad de México.

Fui a ver a una de mis hijas que vivía en Querétaro. Me fui exclusivamente de visita. Cuando regresé, ya habían cambiado las chapas"

Por su parte, Jorge Cruz, el abogado que está llevando el caso informó:

"Le dicen que ya no puede entrar, que está expropiado. Y que realmente, con palabras altisonantes, se retirara del inmueble"

Ese mismo día, en febrero del 2017, la pareja fue a denunciar el despojo, pero las autoridades hicieron caso omiso de su denuncia, por lo cual se tuvieron que ir a vivir a un asilo de ancianos. Así fue como su salud comenzó a deteriorarse y toda su vida cambió desde entonces.

A Doña Lourdes le dio un infarto cerebral, y aún vive con las secuelas. Por su parte, Don Arturo fue diagnosticado con cáncer.

El señor de 86 años se encuentra desesperado ante la falta de atención por parte de las autoridades:

No tienen conciencia y cometen ese delito contra personas mayores. Me siento muy triste, porque cuando hice la denuncia ya se había invadido la casa obviamente, las autoridades no actuaron"