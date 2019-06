Un muerto tras crecida de río en Jalisco

ALBERGUES HABILITADOS EN SAN GABRIEL POR EMERGENCIA TRAS DESBORDAMIENTO DE RÍO

*Casino municipal La Quinta* calle Gabino Velasco No. 5 col. El santuario

*Casa la juventud* calle 5 de junio No. 1618 col. Centro

*Casa hogar San Gabriel* calle Gabino Velasco No. 11 col. Centro pic.twitter.com/yj2spWMUFF