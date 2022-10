UNAM denuncia actos vandálicos en mural de David Alfaro Siqueiros

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que un grupo de encapuchados realizó actos vandálicos contra el mural de David Alfaro Siqueiros en la Torre de Rectoría, y otros espacios escolares, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se pronunció al respecto a través de un comunicado.

La máxima casa de estudios señaló que siempre "ha sido sensible y respetuosa ante la protesta pacífica de los y las estudiantes, más aun cuando se realizan por motivos tan sensibles como la violencia de género y en demanda de mayor seguridad".

Sin embargo, detallaron que cuando las protestas se tornan violentas y cometen agresiones en contra del patrimonio de la Universidad, se desvirtúa el fondo de la manifestación, pues "ejercer la violencia con tanta brutalidad, cuando se dice estar contra la violencia, es un contrasentido".

¿Por qué vandalizaron el mural?

Para terminar, se enfatizó que la Universidad reprueba por completo la agresión sexual cometida contra una alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades y se comprometió a mantenerse abierta al diálogo para lograr acuerdos.

Según reportes, el grupo de encapuchados era, realmente, un colectivo feminista en protesta por la violencia sexual cometida en contra de la alumna del CCH Sur. Estudiantes de la institución también participaron en dicha protesta, al bloquear la calle Llanura en la colonia Jardines del Pedregal.

Algunos mensajes que se leen repetidamente en el mural y otros exteriores de la Universidad es "UNAM violadora", "UNAM no me cuida" y "No soy su orgullo UNAM".

