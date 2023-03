UIF: Pablo Gómez revela vínculo entre el PAN y Genaro García Luna; presenta contratos y entramado financiero

CIUDAD DE MÉXICO.- UIF revela vínculo entre el PAN y Genaro García Luna.

Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que el Partido Acción Nacional (PAN) realizó una transferencia bancaria a una de las empresas de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón, detenido en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.

En conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el búnker de Constituyentes que construyó García Luna, Gómez explicó que la operación fue por un millón 160 mil pesos.

El contexto comercial que había entre Acción Nacional y Glac Security de García Luna, no era ajeno a la relación con ese partido por lo que se ha dicho insistentemente, pero no solo hay responsabilidades políticas evidentes, sino también hay vínculos que ya no son de tipo que tienen que ver con ideas y planteamientos, sino algo ya mucho más cercano al grado de tener un vínculo comercial que queda ahí para la historia".