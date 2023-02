Gobierno de EU y Felipe Calderón sabían de la corrupción de Genaro García Luna desde 2008, según Senado de EU y mando policiaco

WASHINGTON D.C.- El Gobierno de Estados Unidos sabía que Genaro García Luna era corrupto.

En una solicitud enviada a la DEA y el FBI por el Senado de Estados Unidos y firmada por el republicano Charles Grassley expone que no fue ninguna sorpresa la corrupción por García Luna.

Y cita como ejemplos que un mando de la Policía (Javier Herrera Valles, entonces jefe de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal).

Herrera Valles permaneció cuatro años en custodia hasta que en México le declararon inocente.

Javier Herrera Valles, actualmente secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Campeche, informó que el expresidente Felipe Calderón también sabía de la corrupción de García Luna.

En febrero (de 2008) yo le mando una carta al Presidente (Felipe Calderón) en donde le comunico las irregularidades operativas, yo pensando ingenuamente que no sabía. Entonces no puede decir que no tenía conocimiento”, expone.