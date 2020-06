Tunden a Denise Dresser por sugerir que Macuspana es emblema del atraso

CIUDAD DE MÉXICO.-La politóloga Denise Dresser sugirió en un tuit que Macuspana, Tabasco, es emblema del atraso y que el trabajo en el campo no es mejor que lo que hacen los ingenieros y otros profesionistas.

En redes sociales la escritora dijo: "¿Por qué al presidente no parece importarle la movilidad social? ¿Por qué se centra en paliar pobreza pero no crea condiciones para salir de ella? ¿Por que quiere un país de sembradores y no de innovadores/ingenieros/programadores? ¿Por qué su visión no va más allá de Macuspana?".

Estos dichos de Dresser se dieron luego de que el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, asegurara que su programa Sembrando Vida es capaz de generar más empleos en Veracruz que una armadora de la automotriz Ford.

Lo señalado por la opinóloga dejó varios comentarios en las redes sociales como:

"Claro que está apoyando a los estudiantes para médicos, ingenieros, etc, con becas. Los apoyos para Sembrando Vidas, obedece a qué estas personas no tuvieron la oportunidad de estudiar, debido a gobiernos prianistas que no les importó la educación en México", señaló Diego Varela.

Si AMLO declara que respirar es bueno, usted sería la primera en ponerse morada. — Tito (@ZuritaCarpio) June 16, 2020