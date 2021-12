Trunca accidente en Chiapas México sueño de migrantes; activistas cuestionan a las autoridades

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.- El contenedor del tráiler, un módulo de carga usado normalmente para transportar mercancías, se rompió por la fuerza del impacto.

Apenas una hora y media después de comenzar su recorrido, el vehículo de carga que salió del municipio de Comitán volcó en el tramo Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, cuando el chofer perdió el control al salir de una curva y se estrelló contra el puente peatonal Belisario Domínguez.

Estoy algo inconsciente”, expresó Celso Pacheco, un migrante guatemalteco de los 166 que viajaban en la unidad siniestrada, intentando recuperarse del shock y mientras a su alrededor cruzaba gente corriendo con heridos en camillas.

“Nos agarró la vuelta y por el peso de las personas que veníamos dentro, en la vuelta, nos fuimos todos”, agregó. Pacheco viajaba solo, pero dijo que en el camión había también como una decena de niños.

Varios cuerpos de los 54 migrantes que fallecieron quedaron desperdigados por el asfalto, mientras otros tantos estaban en el interior de la caja del tráiler, donde algunos supervivientes se desesperaban entre los cadáveres, como un joven atrapado entre los fierros que los rescatistas se esforzaban por liberar.

Testigos indicaron que varios de los sobrevivientes huyeron del lugar del accidente, mientras que otros, a pesar del shock, continuaron su travesía; otros más se escondieron por temor a ser detenidos.

ALTA VELOCIDAD

Hasta este momento, la causa principal del accidente de migrantes en Chiapas fue el exceso de velocidad, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

En un comunicado, se indicó que el operador del tractocamión se dio a la fuga insdespués del choque.

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, comentó que el accidente se debió a las condiciones del tráfico de personas.

Evidentemente el hacinamiento y las condiciones en las que iban trasladados, además de las aperturas en la caja, afectaron también la seguridad de los migrantes”, manifestó.

INVESTIGACIÓN

La FGR ha atraído el caso del accidente. El comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, aseveró que, según testimonios de los migrantes, habían entrado por la frontera México-Guatemala para alojarse en “casas de seguridad” con traficantes.

La investigación es por el delito de homicidio contra quien resulte responsable.

Aunque en su trayecto -se presume que el grupo habría cruzado la frontera por la localidad de Carmen Xhan, municipio de La Trinitaria, en la frontera con Guatemala el vehículo debió pasar por al menos dos retenes de Migración, el general afirmó que “no había cruzado ninguno de los puestos de revisión que se tienen para rescate de migrantes”.

A los sobrevivientes, añadió, se les otorgarán tarjetas humanitarias para residir en el País y permisos de trabajo temporales.

ACTIVISTAS CUESTIONAN A LAS AUTORIDADES

Mientras que el número de migrantes fallecidos en el accidente del tráiler aumentó a 55, activistas y una parte de la sociedad criticaron que las autoridades no hayan detectado la unidad.

Irineo Mujica, el activista que encabeza la caravana de migrantes que se dirige a la CDMX por la autopista México-Puebla, destacó que es imposible que los agentes migratorios y policías no hubieran detectado el tráiler.

No pueden pasar sin el amparo de la corrupción, del Instituto Nacional de Migración y de la Policía Estatal”, dijo.

El comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, confirmó ayer que los migrantes salieron de San Cristóbal, pero aseguró que no pasaron por ningún retén. No explicó por qué no estaban los retenes observados en el recorrido realizado por Reforma a las mismas horas que habría pasado el tráiler.

Un guatemalteco, quien pidió anonimato y sobrevivió al accidente, relató ayer que el grupo de migrantes abordó el tráiler en San Cristóbal de las Casas. Dijo que de esta ciudad salieron dos tráileres con unas 200 personas cada uno.

De acuerdo con el sobreviviente, unos 10 minutos antes de la volcadura, el tráiler se detuvo y los “coyotes” o guías que venían en el interior les pidieron callarse. El guatemalteco está convencido de que era un retén y que los choferes sobornaron ahí a los agentes migratorios.