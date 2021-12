Nombres de migrantes heridos en el accidente en Chiapas; van 55 fallecidos

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, informó que la cifra de muertos por el accidente en Chiapa de Corzo aumentó a 55 muertos.

El mandatario señaló en su cuenta de Twitter que se está brindando la atención necesaria a los lesionados.

Cuarenta y nueve personas fallecieron en el lugar de los hechos y cinco más mientras recibían atención médica en los hospitales. Mientras que de los lesionados 83 son hombres y 22 mujeres.

Tras el accidente de ayer, lamentablemente hoy falleció una persona más (suman 55 fallecidos). En conjunto con el Gobierno Federal, garantizamos a los lesionados y familias de los fallecidos que no están solos. He instruido brindar atención necesaria, no escatimaremos esfuerzos", escribió.