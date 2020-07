Trump no tiene viaje en puerta a México por elecciones en EU: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-Aunque la invitación al presidente Donald Trump a visitar México está abierta, la posibilidad de una visita del mandatario estadounidense a territorio mexicano no es posible por las elecciones en Estados Unidos, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Grupo Healy le preguntó al mandatario sobre si invitó al presidente Trump a visitar México.

“Desde luego que está abierta la invitación para visitar México al presidente Trump, es un gesto de amistad de parte nuestra; sin embargo por las circunstancias electorales, no hay posibilidades por ahora de que nos visite el presidente Trump”, dijo.

López Obrador agregó sobre la visita que realizó el miércoles a la Casa a Blanca, pues se consideró el momento para hacer la gira.

“Consideramos que era el momento de hacer esta visita por el tratado. Algunos consideraron que no era así pero decidimos ir porque ya van a intensificarse las campañas en Estados Unidos y después de las convenciones de los partidos, entonces sí ya es un proceso primordialmente electoral. Entonces ya no podemos intervenir, no es conveniente, prudente, adecuado”, dijo.