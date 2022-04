Debanhi Escobar: Fiscalía de Nuevo León confirma hallazgo de un cuerpo en zona donde desapareció

A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía General de Justicia del Estado de nuevo León confirmó el hallazgo de un cuerpo en durante recorridos de reconocimiento en terrenos aledaños al lugar de desaparición de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa.

¿Por qué AMLO le tiene respeto a Enrique Peña Nieto?

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) externó que respeta al ex presidente Enrique Peña Nieto por no intervenir electoralmente, pero que no hay complicidad.

Jalisco: Niña salta del segundo piso de su casa para escapar de incendio

Esta mañana en el municipio de San Pedro Tlaquepaque se registró un incendio en una casa de dos pisos de la colonia Lomas de la Victoria.