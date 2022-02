AMLO me calumnia, dice Carlos Loret de Mola

Carlos Loret de Mola dijo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo insulta y lo calumnia. "Pues otra vez el presidente me insultó y calumnió, pero NO DESMINTIÓ UNA SOLA PALABRA del reportaje sobre las casonas y los lujos de su hijo", dijo el ex reportero de Televisa.

Ucrania invita al diálogo; pide a Rusia retirar fuerzas armadas

A través de su cuenta de Twitter, el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dymitro Kuleba, publicó que si en territorio ruso hablan en serio cuando dicen que no quieren una guerra, deben retirar sus fuerzas militares.

Revocación de mandato se hará, afirma INE; Hacienda niega mayor presupuesto

La revocación de mandato tendrá lugar el 10 de abril próximo, eso ya es un hecho, pero lo único que está en duda es la cantidad de mesas de votación que se colocarán por todo el país, señaló el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.