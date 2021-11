Garitas EU-México abren este lunes 8 de noviembre al turismo

El próximo lunes 8 de noviembre reabren la frontera de Estados Unidos para cruces no esenciales vía terrestre o marítima, y se emiten nuevos requisitos para los viajeros. Por primera vez desde marzo de 2020, los viajeros no ciudadanos podrán ingresar a los Estados Unidos a través de una frontera terrestre o una terminal marítima por una razón no esencial, es decir turismo.

Muere segundo migrante por disparos de Guardia Nacional en México

Uno de los cuatro migrantes que resultaron heridos cuando elementos de la Guardia Nacional dispararon a una camioneta que evadió un control en el sur de México perdió la vida cuando ya estaba en el hospital. Con esto suman dos víctimas mortales en este incidente que ya está en manos de la fiscalía federal y sobre el que el martes comenzaron a surgir algunos interrogantes.

Marko Cortés ve derrota del PAN en 5 de 6 estados: filtran audio del líder nacional

Marko Cortés da por "muerto" al Partido Acción Nacional (PAN), del cual es dirigente nacional, según un audio filtrado con fecha del 25 de octubre y presentado en el segmento de Claudio Ochoa Huerta en LatinUs. "No hay más, está muy complicado, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca", señaló Marko Cortés con una voz un tanto de resignación.