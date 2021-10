Fallece Celeste Batel, esposa de Cuauhtémoc Cárdenas; políticos honran su memoria

Celeste Batel, esposa del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y madre de Lázaro Cárdenas Batel, actual jefe de asesores de la Presidencia de la República, murió esta tarde, sin que se conozca la causa de su deceso.

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que Celeste Batel fue una mujer sencilla, comprometida y solidaria y mandó un abrazo a Cuauhtémoc Cárdenas y a sus hijos.

Diego Fernández de Cevallos acusa a AMLO de no tener honor

"Yo sí tengo sentido del humor, pero él no tiene sentido del honor", respondió Diego Fernández de Cevallos al señalamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de que "está muy enojado" y que no tiene sentido del humor.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el político agregó que la "afirmación de que yo fui o soy abogado de (Guillermo) Padrés es una falacia más de un presidente tartufo, no lo asesoré en su defensa y jamás he tenido en las manos un solo documento de los que integran o integraron su carpeta de investigación".

Certificado de Vacunación: Salud reconoce fallas en la expedición

La Secretaría de Salud reconoció que “grandes cantidades” de personas han tenido problemas para obtener el Certificado de Vacunación contra Covid-19 en su plataforma.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, explicó durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, que uno de los problemas es que no se puede obtener el certificado completo.