AMLO reitera que litio será propiedad de la nación

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el litio será para la nación y no para particulares. “Nadie dice nada del litio, pero se trata de un mineral estratégico, sin ese mineral en manos de la nación no podríamos desarrollarnos. Y esto tiene que ver con las nuevas generaciones, y no vamos a permitir que saqueen y que se lleven el litio" dijo durante su conferencia de prensa matutina.

Ricardo Anaya: Juez difiere audiencia para el 8 de noviembre

Este lunes, la audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) intentó imputar al excandidato presidencial Ricardo Anaya por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero inició con media hora de retraso y minutos después se decretó un receso. El Juez difirió la audiencia contra el excandidato presidencial para el 8 de noviembre.

Desaparece registro del DNS de Facebook tras caída global

Doug Madory, director de análisis interno para Kentik Inc., le dijo a la agencia AP que al parecer el sistema de nombres de dominio (DNS por sus siglas en inglés) que indica a los navegadores cómo cargar las propiedades de Facebook no está disponible. El DNS traduce una dirección como “facebook.com” a una dirección IP como 123.45.67.890. Si los registros del DNS de Facebook han desaparecido, nadie los podría encontrar.