AMLO reitera que litio será propiedad de la nación

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el litio será para la nación y no para particulares.

“Nadie dice nada del litio, pero se trata de un mineral estratégico, sin ese mineral en manos de la nación no podríamos desarrollarnos. Y esto tiene que ver con las nuevas generaciones, y no vamos a permitir que saqueen y que se lleven el litio, que es de los mexicanos y no solo, repito, de nuestra generación, es de los que vienen detrás de nosotros”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.