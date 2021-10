Se convertirá Sonora en una potencia en el litio: Geólogo

SONORA.- Las reservas de poco más de 243 millones de toneladas de litio que tiene Bacadéhuachi harán de Sonora un productor líder en el mundo, generando miles de empleos y un gran progreso económico, consideró el ingeniero geólogo Rafael Dino.

El experto en minas e investigador retirado de la Universidad de Sonora, apuntó que se tendrá que construir un pueblo alrededor del área donde se localiza el mineral para llevar a cabo su exploración, explotación y aprovechamiento.

Consideró que es viable que sea el Gobierno, al igual que Bolivia el que se encargue de su explotación, pues de esa manera será México quien se encargue al 100% de su proceso y comercialización, el personal que se contrate será 100% mexicano y los beneficios llegarían directo al erario público.

El Estado no se va a concesionar a las mineras canadienses el litio, se me hace un avance que sea México el que lo explote, que no lo concesione, como todas las minas de oro que son canadienses, que todo se quede en México, el proceso, la comercialización, todo y que esté vigilado y supervisado por el Estado”, opinó.