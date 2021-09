"No los busquen, murieron todos en el basurero", 'El Pajarraco' cuenta cómo mataron a los 43 normalistas

Juan Miguel Pantoja Miranda, mejor conocido como 'El Pajarraco', presunto implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aconsejó a los padres de los normalistas que "no los busquen", pues afirma que "murieron todos en un basurero de Cocula". Además cuenta cómo los mataron.

Perseguido por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) durante casi 4 años, "El Pajarraco" fue detenido en 2018 hasta que un juez ordenó su liberación. Ante visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) relató "sin valor judicial" que por los hechos de la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 deseaba declarar todo lo que sabía de las desaparición de los 43, pues "quería descargar su conciencia", ya que confesó que "no podía dormir bien, tenía pesadillas y no podía vivir tranquilo", constatan documentos a los que Milenio Noticias tuvo acceso.

Se registra una explosión en el volcán Popocatépetl; semáforo de alerta está en Amarillo Fase 2

Una explosión en el volcán Popocatépetl se registró la noche de este martes 14 de septiembre, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil. Las autoridades destacaron que fue a las 23:50 horas cuando se detectó la explosión que generó una columna de vapor, gases y bajo contenido de ceniza con mil 500 metros de altura, las cuales se dispersan en dirección al noroeste.

Asimismo, hasta las 12:09 horas del miércoles 15 de septiembre, el semáforo de alerta volcánica se encuentra en Señal de peligro Amarillo Fase 2.

Liberarán mañana a 681 presos de 14 Estados del país y 37 penales federales, anuncia Segob

Los gobiernos estatales y federal liberarán mañana a 681 presos como parte del decreto que se firmó para que obtengan su libertad internos de más de 65 años de edad, o bien que hayan sido torturados o lleven más de 10 años sin sentencia. Adán Augusto López, secretario de Gobernación (Segob), informó que de los reos que serán liberados 10 son de Baja California Sur, 63 de Baja California, 198 de Chiapas, 40 de CDMX, 13 de Colima, 100 de Durango, 30 de Nayarit, 48 de Oaxaca, 7 de San Luis Potosí, 7 de Sinaloa, 12 de Tabasco, 2 de Tlaxcala, 50 de Veracruz, 57 de Zacatecas y 37 de penales federales. Los presos deben cumplir alguno de los siguientes requisitos...