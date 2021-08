Localizan a bebé robada de un hospital de Zapopan, Jalisco

La Fiscalía de Jalisco informó mediante un comunicado que la recién nacida que había sido robada el día de ayer (miércoles) de un hospital de Zapopan por una mujer disfrazada de enfermera, ya ha sido localizada.

De acuerdo a la fiscalía, la menor fue abandonada en calles de la Colonia Arcos de Zapopan, donde personal de la dependencia se dio lugar para confirmar que se trataba de la bebé robada.

Ricardo Anaya estaría en Texas: Voló desde julio y no volvió a México, señala FGR

Ricardo Anaya Cortés, ex candidato a la presidencia por el Partido Acción Nacional (PAN) fue localizado por la Fiscalía General de la República en Texas, Estados Unidos. La FGR afirmó que Anaya dejó el País a inicios de julio y desde entonces no ha vuelto a México, confirmaron autoridades judiciales a Animal Político.

Cabe destacar que en videos recientes subidos por Anaya este anuncia que se "exilia para seguir luchando" luego de que fuera requerido para citatorios de la Fiscalía. Además de que se dirigió al presidente Andrés Manuel López Obrador, asegurando que "no se esconde, ni huye".

Ataques terroristas en Aeropuerto de Kabul dejan al menos 60 muertos

Al menos 60 muertos, entre ellos doce miembros del servicio estadounidenses y 140 heridos, era el saldo de la serie de ataques explosivos durante este día en varios puntos de Afganistán, entre ellos el Aeropuerto de Kabul.

Videos que de manera cruda muestran víctimas de estos ataques realizados por terroristas suicidas, eran difundidos en redes sociales. Entre las explosiones confirmadas están las de Abbey Gate, que da acceso al Aeropuerto Internacional Hamid Karzai y otra en el Hotel Baron.