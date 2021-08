Ricardo Anaya estaría en Texas: Voló desde julio y no volvió a México, señala FGR

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Anaya Cortés, ex candidato a la presidencia por el Partido Acción Nacional (PAN) fue localizado por la Fiscalía General de la República en Texas, Estados Unidos.

De acuerdo con El Universal la FGR informó al Juez de control sobre la ubicación del político que fue citado a audiencia al enfrentar acusaciones de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero, tras los testimonios de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, que señaló a Anaya de haber recibido sobornos para votar a favor de la aprobación de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, en 2014.

La FGR afirmó que Anaya dejó el País a inicios de julio y desde entonces no ha vuelto a México, confirmaron autoridades judiciales a Animal Político.

Cabe destacar que en videos recientes subidos por Anaya este anuncia que se "exilia para seguir luchando" luego de que fuera requerido para citatorios de la Fiscalía. Además de que se dirigió al presidente Andrés Manuel López Obrador, asegurando que "no se esconde, ni huye".

Yo no me escondo ni huyo, doy la cara y me exilio con mucho dolor de mi país para poder seguir luchando”, dice en Ricardo Anaya en uno de sus más recientes videos.