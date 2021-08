Ex policía federal acusa a Felipe Calderón de encarcelarlo por señalar caso de García Luna

Javier Herrera Valles, quien asegura fue policía federal durante 31 años, acusó este lunes a través de Twitter al ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, por haberlo encarcelado por alertar sobre el caso de García Luna. El ex oficial llamó "cínico" a Calderón Hinojosa luego de que el ex mandatario asegurara que "en México se libera y elogia a los delincuentes y se persigue a los opositores".

Al menos 500 escuelas privadas de Edomex regresaron a clases este lunes

Al menos 500 escuelas privadas del Estado de México regresaron a las aulas este lunes para iniciar el ciclo escolar 2021-2022, en una modalidad donde el 50% de los alumnos acude de manera presencial y el resto en línea. Ante esto, el presidente de la Asociación de Escuelas Particulares en Edomex (Aepem), Juan Manuel Díaz Orozco, detalló que antes de que los alumnos de educación básica volvieran a clases, los docentes fueron capacitados para trabajar con las nuevas normas a consecuencia de la pandemia de Covid-19.

Primeras imágenes de Eduardo Arellano Félix deportado a México desde EU

Las primeras imágenes de Eduardo Arellano Félix deportado a México desde Estados Unidos comenzaron a circular y la Fiscalía General de la República General (FGR) compartió algunas de ellas a través de sus diversas plataformas y redes sociales. En las capturas se ve a Eduardo Arellano Félix siendo escoltado por elementos la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional a través del Puente Nuevo Internacional de Matamoros, que lució con extrema vigilancia.