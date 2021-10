López Obrador niega intervención en liberación de Guillermo Padrés

En Sonora no habrá impunidad y que no se protegerá a nadie, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina. Eso respondió el Presidente luego de ser cuestionado sobre la decisión de que el ex gobernador Guillermo Padrés Elías siguiera su proceso en libertad y la incorporación en el gobierno de Alfonso Durazo Montaño de ex funcionarios que trabajaron en la administración padrecista.

SHCP publica en el Diario Oficial de la Federación decreto para legalizar autos "chocolate"

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto para legalizar los autos "chocolate". Asimismo, el presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Javier Duarte ya puede solicitar libertad condicional; cumple la mitad de su condena

Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, pronto podría solicitar la libertad condicional luego de que ya ha cumplido la mitad de su condena en prisión. Duarte se encuentra cumpliendo una sentencia de nueve años de cárcel tras ser declarado culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.