Mujeres y hombres con igualdad de salario, aprueba Senado

Hombres y mujeres ganarán por igual, según la votación del Pleno del Senado, que aprobó con 113 votos a favor de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Los cambios surgieron debido a que las mujeres no reciben un salario en función de sus capacidades, conocimientos profesionales, esfuerzo, entre otros factores no relacionados con su género.



Contagiados de Covid podrían no requerir dos dosis

La segunda dosis no sería necesaria en personas que se hayan contagiado de coronavirus antes de la aplicación de inyección contra coronavirus, según un trabajo publicado en la revista New England Journal of Medicine. Esto evitaría efectos secundarios innecesarios en la segunda vacuna, pues según los investigadores, son mayores en personas que desarrollan inmunidad al virus. Cabe resaltar que en caso de que presentan síntomas de la enfermedad luego de la primera dosis y antes de la segunda aplicación se recomienda esperar.



Mariguana, solo con licencia en México

Siguen las dudas sobre el uso lúdico del cannabis, aprobado en lo general por diputados. El primer paso será tramitar un permiso que deberán renovar anualmente y permitir revisiones, de lo contrario podrían perder el permiso y ser sancionados con hasta 27 mil pesos. Conoce sobre la portación y autoconsumo en el enlace: https://tinyurl.com/ysmb9vyj