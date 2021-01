Peso llega a su mejor nivel a un día de la salida de Trump

A un día de que Donald Trump se despida de la Casa Blanca, el peso mexicano toca su mejor nivel frente al dólar de los últimos diez meses. La paridad cambiaria se ubicó esta mañana en 19.60 pesos por dólar, lo que implica una apreciación de la moneda mexicana de 0.5% o nueve centavos con relación al lunes, así como su mejor posición desde marzo de 2020, muestran las cotizaciones al mayoreo de la agencia Bloomberg.

Adultos mayores serán vacunados en marzo: AMLO

A pesar de que habrá un retraso en la entrega de las vacunas de Pfizer contra el Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se mantiene el compromiso del Gobierno federal de inmunizar a todos los adultos mayores antes de que termine marzo. En conferencia de prensa matutina, el Ejecutivo federal manifestó que a casi un mes de haber iniciado la vacunación entre el personal de salud que labora en hospitales Covid se "lleva un buen avance".

EU fue quien retiró acusación contra Cienfuegos: Gertz Manero

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, señaló que Estados Unidos no tenía pruebas sobre el caso del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos Zepeda, y que no era sólida la investigación. La FGR, dijo, notificó a EU el no ejercicio para que EU haga lo que tienen que hacer, pues esto no es el final de un asunto.