Llegarán mañana a México las primeras vacunas anti-Covid

Mañana antes de las 12:00 horas llegará a México el primer embarque de las vacunas de Pfizer y BioNTech contra el Covid-19. El canciller Marcelo Ebrard Casaubón, reveló con entre el 23 de diciembre y el 31 de enero de 2021, la farmacéutica enviará un millón 419 mil 659 dosis, y no las 250 mil que se habían comprado en un inicio.

AMLO suspende gira por la CdMx por Covid

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, suspendió la gira que tenía contemplada en los siguientes días por la Ciudad de México ante el incremento en el número de casos de Covid-19 y evitar darles motivos a los conservadores y a la prensa Fifi para cuestionarlo, dado a que argumenta que todo les ‘molesta’. El Ejecutivo Nacional, indicó que continuará en comunicación a través de las conferencias matutinas.

Cienfuegos podría no ser enjuiciado en México

El general Salvador Cienfuegos Zepeda podría no ser enjuiciado en México por las pruebas circunstanciales que reunió Estados Unidos en su contra. Según The Wall Street Journal, México no podrá llevar a juicio al exsecretario de la Defensa Nacional porque entre las pruebas no se incluyeron conocimientos personales u observaciones de los hechos que le imputaron, solo testimonios.