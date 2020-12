AMLO reconoce victoria de Joe Biden

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció este martes la victoria de Joe Biden en las elecciones estadounidenses que se celebraron el 3 de noviembre, luego de que el Colegio Electoral ratificó al demócrata como presidente electo. El mandatario nacional envió una carta a Biden donde también lo felicitó por su triunfo.

El 75% de los mexicanos no es inmune a Covid-19: Salud

El 75% de los mexicanos no tiene inmunidad contra Covid, lo que representa cerca de 100 millones. Además de que el 25% podría sufrir una reinfección del virus, advirtió el doctor Juan Rivera, director general del Instituto Nacional de Salud Pública. Por lo anterior exhortó a la población a no bajar la guardia contra el coronavirus.

Vacunación contra el Covid-19 iniciará en CdMx y Coahuila

El subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, reveló que el Plan Nacional de Vacunación iniciará en la Ciudad de México y Coahuila. La aplicación de las dosis iniciará a finales de este mes de manera gratuita y continuarán en 2021 de manera incansable en colaboración de otros sectores de la población.