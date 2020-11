Acusa Lozoya a Peña Nieto y Videgaray



Se le armó al ex presidente Peña Nieto y al ex titular de Hacienda y ex canciller, Luis Videgaray Caso, luego de que el que era el director de Pemex, Emilio Lozoya, "cantara" de que ellos utilizaron dinero producto de sobornos para atacar a los que en ese momento eran candidatos a la presidencia del País, López Obrador y Josefina Vázquez.

Dice AMLO que no ha presentado denuncias contra ex presidentes

Según el presidente López Obrador los ex mandatarios mexicanos pueden dormir tranquilos, al menos esta noche, pues asegura que no ha presentado ninguna denuncia contra ellos, ni siquiera contra Peña Nieto, a la Fiscalía General de la República.

Regularización de autos "chuecos" hasta después de elecciones

La regularización de los carros "chuecos" en el País seguirá en veremos, pues el presidente López Obrador dijo que esperará a que pasen las elecciones para que no se preste este medida a manipulación política.